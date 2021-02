Minsteprisen for kveite suspenderes. Samtidig senkes minsteprisene for breiflabb og lyr med opptil to kroner.

Det melder Fiskeridirektoratet. I rundskriv til fiskere og fiskekjøpere skriver de følgende:

P.g.a. utfordrende ferskmarked og etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene gjøres følgende endringer av minsteprisene for de 3 artene, gjeldende fra og med fredag 5. februar 2021 og inntil videre:

Minsteprisene for kveite suspenderes.

For breiflabb sløyd med hode reduseres minsteprisene med kr 2,- pr kg for alle størrelsene.

For lyr reduseres minsteprisen for de to største størrelsene med kr 2,- pr kg, og for minste størrelse med kr 1,- pr kg. Dette gir følgende minstepriser for de to artene: