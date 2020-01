Prisracet på torsk de siste ukene, presser opp minsteprisene. Fra i dag er ny pris for mellomtorsken satt til 29 kroner kiloen.

Også hyse- og seiprisene justeres opp fra og med i dag, melder Norges Råfisklag.

Mens hyse over 0,8 kilo øker med 50 øre til kroner 17,25, settes seiprisene opp med 40 øre til 11,20 for sei over 2,3 kilo.

Årsaken skylodes utelukkende konkurransen fiskerne har opplevd de to siste ukene.

De nye prisene gjelder i perioden fram til 9. februar.