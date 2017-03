Minsteprisen går ned

Minsteprisen på kongekrabbe går ned fra og med i dag. Det melder Norges Råfisklag.

Foto: Dag Erlandsen

Det er en nedgang i eksportprisen for fryst kongekrabbe som resulterer i en nedgang på to kroner på referansestørrelsen lytefri hannkrabbe over 3,2 kg, melder laget på egen nettside.

Her er de nye prisene:

**141 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg

**136 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg

**91 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Minsteprisene gjelder fra og med mandag 6. mars til og med søndag 9. april.