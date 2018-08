Minsteprisene svekkes

Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Torsk går ned 25 øre til 21,75 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

Sei går ned 10 øre til 8,70 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

- Årsaken til nedgangen i prisen på torsk skyldes en reduksjon i prisen som betales til fisker for fersk torsk. Når det gjelder seien, er årsaken en reduksjon i eksportprisindeksen, skriver Råfisklaget i sin begrunnelse.

Prisene gjelder frem til 9. september.