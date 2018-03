Minstepriser for taskekrabbe

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

- Fra 3. april økes minsteprisen for ho- og hannkrabbe på minst 13 cm økes med 25 øre per kg, skriver Norges Råfisklag i meldinga «Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe»

Prisene blir da som følger:

Hokrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.

Hannkrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering.

