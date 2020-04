Minsteprisfastsetting preget av pandemien

For den norske industrien er det store usikkerheter knyttet til markedssituasjonen og dette preget også prisdrøftelsene. Norges Råfisklag og industrien ble derfor i dag enige om å forlenge suspensjonen av minsteprisene for de artene som ble suspendert 20. mars 2020. I tillegg er partene enige om også å suspendere minsteprisene for kvitlange og brosme. Partene følger markedssituasjonen tett og minsteprisen for suspenderte arter vil bli gjeninnført gradvis når markedssituasjonen bedres. Minsteprisene for blåkveite forble uendret, men her har partene avtalt å følge markeds-situasjonen tett frem mot oppstarten av kystflåtens blåkveitefiske.