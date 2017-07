Misfornøyd med overskuddet

64 millioner kroner i pluss til tross, overskuddet er for lite i forhold til selskapets milliard-omsetning.

Foto: Dag Erlandsen

Administrerende direktør i Insula, Sigvald Rist, ønsker en mer effektiv drift. Han var ikke fornøyd med resultatet i 2016, melder Lofotposten. Insula har sin hovedbase på Leknes.

Laksekonsernet Kverva som holder til på Frøya, eier mer enn 90 prosent av Insula. Her er familien Witzøe eier og deres største aktivitet finner vi i lakseselskapet Salmar AS

Det Leknes-baserte datterselskapet Insula har nå elleve hel- og deleide datterselskap i Norge og Sverige.

Til sammen omsatte de for 2,3 milliarder kroner i 2016. Dette høye omsetningstallet skyldes oppkjøp av en rekke bedrifter langs kysten.

Rist mener at Insula har en utfordring på å utnytte fortrinnene med det at konsernet har samlet en rekke bedrifter under samme paraply.

– Vi jobber hardt for å få ut effektene av konserndrift. Vi har besluttet avvikling av to fabrikker i Bodø og flytter produksjonen til Leknes og Kongsvinger. Tilsvarende prosesser har vi også i Sverige. Det ventes å gi resultater i årene som kommer. Insula ble etablert i 2015, og 2016 var første hele driftsår. Vi er i en oppbyggingsfase. I tillegg til en bedre organisering og effektivisering av virksomheten, jobber vi også intensivt med å utvikle og lansere nye produkter, sier han til Lofotposten.