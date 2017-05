Mistanke om promille

Politiet mistenker båtføreren for å ha ført båten i alkoholpåvirket tilstand.

– Fører er mistenkt for å føre båt i beruset tilstand. Det har blitt tatt blodprøve, og en sak opprettet. Saken er anmeldt og det er tatt avhør, sier Lars Gaupset ved politiets operasjonssentral til ifinnmark.

Det var vel 12-tiden søndag at det ble oppdaget at båten hadde gått på land ved Klubben nær Kjøllefjord i Finnmark.

Et vitne forteller til nettstedet at båtfører skal ha forklart at giret var blitt ødelagt og at dette var årsaken til havariet.

Etter hvert ble båten slept inn til kai i Kjøllefjord og politiet foretok sine undersøkelser.

Saken er anmeldt.