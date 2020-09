Mistanke om sabotasje

Politiet i Nordkapp kommune har mistanke om at det er sabotasje som er årsaken til at mer enn 12.000 liter diesel kan ha lekket ut i havet i fiskeværet Kamøyvær på Magerøya.

Nordkapp Brann og redning er akkurat nå på vei til fiskeværet for sikre og skaffe seg oversikt over forurensningene etter at dieselen har rent ut fra tanken og rett i havna.

Samtidig er det satt ut lenser for å begrense skadeomfanget.

Sabotasje?

- Vi har fått inn en melding om at det lekker ut diesel i Kamøyvær, men det er usikkert hvor mye det er snakk om sier vaktleder ved 110 Finnmark til ifinnmark.no.

Dieseltanken hadde minst 12.000 liter og man frykter at alt er rent ut i havet. I følge ifinnmark.no vil saken bli anmeldt som miljø kriminalitet. Politiet som mistenker at det er sabotasje er årsak til utslippet, er allerede i gang med etterforskningen.