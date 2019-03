Mistenkt for fyllekjøring

Tatt under rutinekontroll.

«Fører av et fartøy er anmeldt for å ha ført et fartøy i alkohol påvirket tilstand. Er fremstilt for blodprøve og sak er opprettet av politiet. Vil bli etterforsket videre». Dette skriver politiet i Vest-Finnmark på Twitter

Fører av en fiskebåtene er anmeldt for å ha ført et båten i alkoholpåvirket tilstand.

Hendelsen skjedde i Båtsfjord.

– Mannen ble tatt under en rutinekontroll ved kaia, sier operasjonsleder Jannicke Silseth Eide i Finnmark politidistrikt til iFinnmark.

Han som førte båten ble fremstilt for blodprøve og sak er opprettet.

Det skal ha vært flere ombord i båten