Mørenot Fishery ansetter ny salgsansvarlig i nord

Mørenot Fishery styrker sin salgsavdeling i Finnmark og Båtsfjord ved å ansette Greta-Lill Pettersen som ny salgsansvarlig.

Greta-Lill Pettersen kommer fra stillingen som prosjektleder i Linken Næringshage hvor hun har vært i fire år. Tidligere har hun gått gradene i Vinmonopolet der hun i 2013 fikk jobben som butikksjef. Pettersen har også lang erfaring fra næringsutvikling og service/salgssektoren. Hun er stasjonert i Båtsfjord, men kommer til å ha hele Finnmark som ansvarsområde.

- Jeg kommer fra Båtsfjord, hvor fiskeri er hovednæringen. Så da er det ekstra givende å jobbe for et selskap som satser på utviklingen av trygge og bærekraftige løsninger for fiskeri og havbruk. Og så gleder jeg meg til å bygge relasjoner til fiskerne langs Finnmarkskysten, sier Greta-Lill Pettersen, som starter i den nye jobben 1. februar.

Mørenot Fishery er en del av Mørenot Group og produserer alle typer redskap til fiskeribransjen, fra not til trål.

- Vi har et globalt nettverk av servicestasjoner langs kystene som sørger for at vi er tilstede der kundene trenger oss. Med Greta-Lill med på laget har vi fått inn en solid ressurs som vil styrke salgstilbudet vårt i Finnmark. Vi gleder oss veldig til å få henne på plass, sier salgssjef Fred Helge Kaald i Mørenot Fishery.