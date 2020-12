Møretrygd blir samarbeidspartner for Bluefish 2021 i Ålesund

Møretrygd går inn som samarbeidspartner til BlueFish 2021.

Det melder de i en pressemelding.

En av de største aktørene

BlueFish er en fiskerimesse som annet hvert år blir arrangert i Ålesund. Målet til arrangørselskapet ArenaNorway er å skape en internasjonal fiskeriarena i Ålesund.

– Møretrygd er en av de største aktørene mot Fiskerinæringen i vårt område, derfor er det naturlig for oss å bli med som samarbeidspartner, sier Bjarte Vindenes i Møretrygd.

John Breivik i BlueFish fremhever at Møretrygd er et selskap som har personlig fokus, og jobber forebyggende.

– Med en svært kompetent aktør på laget, håper vi at det også vil bedre Fiskerimessa BlueFish.

Bluefish blir en av de første etter Covid-19

Pål Nes vil være den som har kontakt mot utstillere, og han opplever optimisme blant aktuelle utstillere.

– Derfor tror vi at BlueFish vil øke med 30-50 prosent utstillere fra 2019. Covid-19 ser ut til å bli avklart i god tid før arrangementet, og derfor blir BlueFish en av de første arenaene for næringen etter over ett år i unntakstilstand.

Erling Kløvning i Møretrygd sier at de møtte mange kunder under arrangementet i 2019, og de ser frem til BlueFish i 2021.