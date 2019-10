Møte om turistfiske – cowboyene skal ut

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møter turistfiskenæringen, kontrollorganene og brasjeorganisasjonene tirsdag med ett mål: hvordan ta et oppgjør med useriøse aktører i næringen.

- På møtet skal vi diskutere omdømmet og framtiden til turistfiskenæringen, og hvordan vi kan få slutt på den ulovlig aktiviteten som skjer. Det har vært flere avsløringer om organisert kriminalitet i form av smugling. Og jeg blir opprørt når jeg høyrer om turister som tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten. Slik smugling svekker omdømmet til turistfiskenæringen og øker konflikten mellom fiskere, turistfiskere og kystbefolkningen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) i en pressemelding.

Næring i vekst

De siste tiårene har det har vært en stor framvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske.

- Turistfiskenæringen begynner å bli ei stor næring med over tusen registrerte aktører. Det gir fantastiske muligheter til verdiskapning langs kysten. Her som i fiskerinæringen er det de få som driv cowboyvirksomhet som ødelegger for de seriøse. Det er de vi må stoppe. Jeg er åpen for å vurdere alle gode forslag til tiltak som vil være med å styrke forvaltningen av fiskeressursene og omdømmet til turistfisket, sier Nesvik.

Representanter fra NHO Reiseliv, Yes Seafishing, Norges Fiskarlag, Tollvesenet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil delta på møtet.