Møtt med en kald skulder

Så langt har fiskerne blitt møtt med en kald skulder i Equinors havvind-prosjekt. Nå ber Norges Fiskarlag om møte med både både Olje- og energiministeren og Fiskeri- og sjømatministeren.

I et brev Norges Fiskarlag oversendt de to statsrådene tidligere denne uken, viser de til erfaringene de så langt sitter igjen med i forhold til det planlagte «Hywind Tampen» i den nordlige deler av Nordsjøen.

Vendt det døve øret til

Fiskarlaget har gitt Equinor flere innspill i saken, for å ivareta et svært viktig fiskefelt. Men Equinor har vendt det døve øret til og oversett samtlige innspill fra fiskarlaget om å justere anlegget, slik at både vindkraft og fiskeri kan eksistere sammen.

Det eneste svaret de har mottatt fra utbyggeren er en justering blir for kostnadskrevende.

I brevet til de to ministrene understreker leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen at prinsippet om sameksistens på norsk sokkel må kunne sies å ha blitt en del av norsk rett, og at Norges Fiskarlag legger til grunn at dette prinsippet også må gjelde i saker der utbygging av vindkraftverk skjer etter petroleumsloven.

- Vurderingene som er gjort gjeldende i innstillingen til havenergiloven må også gjøres gjeldende for etablering av havenergi etter petroleumsloven, skriver fiskarlagslederen.

Han viser også til at i innstillingen til havenergiloven (som er juridisk forpliktende) slo Stortingets energi- og miljøkomite fast følgende:

«Komiteen peker på at det største konfliktpotensialet sannsynligvis retter seg mot fiskeriinteresser. Komiteen mener at det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder.»

Staten tar regninga

Norges Fiskarlag mener det er direkte umusikalsk av Equinor å vise til at en justering av Hywind Tampen-utbyggingen vil kreve for store kostnader, når retten til skatterefusjon (som følge av at departementet har tillatt bruk av petroleumslovverket) og annen statsstøtte gjør at Equinor og partnerne vil finansiere mindre enn 10 prosent av utbyggingskostnadene selv.

Fiskarlaget framholder at det for deres del ikke er nivået av statlig støtte til bygging av vindkraftverk til havs som er relevant. Prosessen med Hywind Tampen har imidlertid vist at mulighetene for over 90 prosent statsstøtte likevel fører til at utbygger lar være å legge vekt på hensynet til fiskerinæringen.

Fiskarlaget er også svært bekymret for hvordan fiskeriinteressene vil bli ivaretatt i de andre søknadene om havenergi som vi vet kommer, både etter petroleumsloven og etter havenergiloven, jf. Norges Fiskarlags anmodning om behovet for en ny Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens til havs.

- Vi understreker i brevet til de to statsrådene at Norges Fiskarlag ikke kan akseptere en utbygging av havvind på norsk sokkel som overhodet ikke tar hensyn til norsk fiskerinæring. Vi har derfor bedt Olje- og energiministeren og Fiskeri- og sjømatministeren komme på banen, og medvirke til at Equinor faktisk tar hensyn til våre innspill. Da vil fiskeri- og oljenæringen kunne eksistere sammen, både på Tampen og i norske havområder ellers, framgårde i en melding fiskarlaget har lagt ut på nettsiden sin.