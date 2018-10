- Møtt med interesse

– Fiskarlaget ble møtt med stor interesse fra Næringskomiteen, sier generalsekretær Otto Gregussen etter høringen om forslaget til statsbudsjett for 2019.

Foto: Norges Fiskarlag

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til drift av velferdsstasjoner på i alt 2,2 millioner, der Norges Fiskarlag på vegne av fiskerne administrerer et tilskudd på 1,2 millioner. Med disse midlene, i tillegg til næringens egenfinansiering driver Fiskarlaget 25 velferdsstasjoner lang kysten.

En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange stasjoner må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner som kan holdes åpne i 2019.

– Min opplevelse var at komiteen delte vår bekymring rundt dette, sier Otto Gregussen.

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

Formålet med denne posten er å bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen. Fiskarlaget er særlig opptatt av at midler til føring ligger i denne posten og at en kraftig reduksjon vil få alvorlige konsekvenser for de minste fartøyene.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 16,8 mill. kroner i 2019. Norges Fiskarlag ber om at totalrammen til post 75 økes opp til årets avsetning på 36 millioner kroner.

I denne saken var komiteen særlig opptatt av effektene av bortfall av midler til føring av fisk.

Selfangst

Formålet med tilskudd til selfangst er å bidra til at de fastsatte kvotene på grønlandssel blir tatt, og å legge til rette for en mer lønnsom selfangstnæring. Det ble bevilget 2,5 millioner kroner for fangsten i 2018, og to skuter deltok.

I høringen viste generalsekretæren til at Fiskarlaget er kjent med at det med tilstrekkelige rammebetingelser for næringen, er fire skuter som er interessert i å delta i 2019.

Fiskarlaget mener at for å opprettholde en minimumsaktivitet i norsk selfangstnæring må det legges til rette for at to til fire fartøy kan være aktive. Det forutsetter en minimumsavsetning til selfangst på 6 millioner kroner. Dette kan bidra til å opprettholde et fangstmiljø, redusere sikkerhetsrisikoen på isen, og å ivareta dagens og fremtidig marked og industri.