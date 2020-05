Møtt med stor forståelse av stortingspolitikere

Da nøkkelpersoner for Sørvær-samfunnet møtte medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite sist onsdag, ble de møtt med stor forståelse for den kritiske situasjonen i fiskeværets havn. – Nå har det politiske Norge en aller tiders anledning til å vise at de mener alvor med fiskerinæringen.