Morgendagens lostjeneste

Hvordan ser morgendagens lostjeneste ut? For første gang er loser, losoldermenn, losformidlere og ulike stabsfunksjoner samlet til driftsmøte, på Gardermoen.

Foto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket

Anledningen er en tre dagers driftssamling for Kystverket Lostjenesten. Deltakerne vil tillate seg et skråblikk på driftsenheten og se på hvordan los- og losformidlerkompetanse kan utnyttes mer i fremtiden, forteller Kystverket. I neste uke vil et tilsvarende arrangement finne sted for de i lostjenesten som er på vakt denne uken.

Gårsdagen ble brukt til å se på hvilke forventninger Samferdselsdepartementet, kystdirektøren, losdirektøren og andre har til lostjenesten. I dag vil losoldermannskapene og losformidlingen ha egne møter, og siste dag blir viet dialog med representanter fra eksterne samarbeidspartnere. Rederiforbundet, større rederier, Hovedredningssentralen, Forsvarets Overkommando og Sjøfartsdirektoratet vil komme for å gi sine syn på hvordan lostjenesten kan bidra til god og effektiv sjøtransport.

Ny teknologi gir nye muligheter og setter nye krav til sjøsikkerhetsarbeidet. Automatisering, fjernstyring, digitalisering, sensorteknologi, stordata med mer er tema som kommer med sterk kraft. Interessante tema er for eksempel: Hvordan kan teknologi få oss til å gjøre færre feil og gjøre hverdagen enklere? Statssekretær Reynir Johannesson, som åpnet arrangementet, roste Kystverket for gode IKT-prosjekter som tester ut og tar i bruk ny teknologi. Han orienterte også om Samferdselsdepartementet arbeid for å få økt aktivitet til sjøs. Incentivordningen for overføring av gods til sjø og avgiftsreduksjoner for nærskipsfarten, er eksempler på dette.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik snakket i sitt innlegg om hvilke forventninger hun har til lostjenesten. - Nå er det mer snakk om å effektivisere enn å omorganisere. Vi skal spare penger og vi skal utnytte ny teknologi til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet. I saksbehandling på farledsbevis bruker vi for eksempel nå robotteknologi. En fremtid med bruk av autonome skip ligger ikke så langt frem. Det grønne skifte gjennomsyrer arbeidet med Nasjonal Transportplan og gir økt fokus på bruk av ulike typer drivstoff og utslipp.