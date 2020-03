Mot at oppdrettsnæringa får ta over flere sjøarealer

Oppdrettsselskapet Cermaq har som ny lokalitet i Hamnefjorden i Hammerfest kommune.

I en høringsuttalelse framholder Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK) at søknaden er nok et eksempel på det som VFK mener er en klar trend der oppdrettsnæringa bevisst ønsker å ekspandere inn på områder som er avsatt til «flerbruk». I denne forbindelse påpeker VFK at denne ekspansjonen er problematisk også i forhold til kommunens arealplaner. Dersom arealplanens bruk av begrepet «allmenn flerbruk i sjø» betyr at de aktuelle områder er avsatt til både fiskeriformål, oppdrett og generell bruk av «allmennheten», vil en tillatelse til etablering av oppdrett i slike områder i praksis bety at store deler av kommunens sjøarealer er avsatt til oppdrett i uoverskuelig framtid uten at disse områdende er konsekvensutredet for oppdrettsformål. En åpenbar konsekvens dersom en slik praksis etableres vil være at fiskeriaktivitet vil bli begrenset eller i verste fall utelukket selv om de aktuelle områdene tradisjonelt har vært brukt til fiskeriformål i generasjoner.

I høringsuttalelsen fra VFK påpekes det at på og rundt lokaliteten som er omsøkt av Cermaq i Hamnefjorden, driver lokale fiskere seifiske og fiske av kveite, særlig på høsten. Under henvisning til søknaden og beskrivelsen fra Cermaq om nyanleggets plassering og fortøyningsstrekk, er det VFKs konklusjon at fiskefeltet vest for «Fella» til neset mellom Hamnefjorden og Husfjorden, vil bli utilgjengelig som fiskefelt på grunn av faren for at fiskeredskaper kan vikle seg inn i ankerfestene på oppdrettsanlegget.

Ut fra de merknader VFK har kommet med ber vi om at søknaden konsekvensutredes med bakgrunn i at det omsøkte tiltaket vil medføre en økning av tillatt BTM til 8420 tonn. Ifølge VFK er det viktig at man utreder om resipienten vil tåle en slik kapasitetsutvidelse og henviser i denne forbindelse til Cermaqs egne anførsler i søknaden der de bl.a. grunngir ønsket om flytting fra eksisterende lokalitet med at (sitat); «Det sedimenterer lett under anlegget og skaper uheldig påvirkning av bunnforholdene under anlegget».

VFK framholder også i sin høringsuttalelse at det er viktig at fiskeriinteressene ikke overkjøres gjennom en hastebehandling av søknaden fra Cermaq.