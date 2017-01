Mottak for rømlinger

Nordlaks Oppdrett AS oppretter mottak for rømt regnbueørret i Øksfjorden i Lødingen og Vågan. Og betaler 300 kroner per stykk.

Foto: Dag Erlandsen

Fylkesmannen i Nordland har åpnet for at allmennheten kan fiske etter regnbueørret fram til 15. februar i hele Øksfjorden ut til en rett linje mellom Nedre Årstein i vest og Offersøya i øst.

Nordlaks Oppdrett AS har etter pålegg fra Fiskeridirektoratet drevet gjenfangstfiske ved flere av selskapets lokaliteter i Vågan og Lødingen. Så langt er det fanget rundt 30 regnbueørret ved rømmingslokaliteten på Storfjell, og 4 fisk ved lokaliteten Raven, skriver Bladet Vesterålen.

Rømmingshendelsen ved lokalitet Storfjell skjedde 10. januar i forbindelse med lasting av slaktefisk fra merd til brønnbåt. Opptelling etter utslakt viser at det har rømt om lag 5 000 regnbueørret med en snittvekt på 3,6 kg.

Det er mulig for fiskere å beholde fangsten mot innlevering av hode, spord eller finner. Fiskeridirektoratet oppfordrer folk til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk.