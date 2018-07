Mottaket på Finn.no

Norway Seafoods har ikke klart å selge det nedlagte fiskemottaket i Vardø. Nå legges mottaket ut på Finn.no.

Foto: Dag Erlandsen

- Det har jo egentlig ligget ute for salg i ett år, men vi har ikke vært så flinke til å markedsføre, kanskje, sier konsernsjef i Lerøy Norway Seafoods AS, Webjørn Barstad, til Finnmarken.

Selskapet la ned driften i Vardø i 2016, da det ikke lenger var grunnlag for lønnsom drift. Da var den tidligere industribedriften omgjort til en ren mottaksstasjon.

Stort oppussingsbehov

Ifølge salgsannonsen kan du få det gamle mottaket for 2,5 millioner kroner. Men om du ønsker å kjøpe, må du være forberedt på en ekstra investering. Bruket må nemlig oppgraderes en god del før det tas i bruk.

– Det er generelt mye bygningsmessige ting som må ordnes med mottaket. Det er et eldre lokale, som har blitt nokså slitt, forteller Barstad, og legger til at de gjorde en overhaling av det elektriske anlegget på bygget for rundt et år tilbake.

Bygget fra 1951 har et bruksareal på 3570 kvadratmeter. Bygget selges som det er.

Ikke forsvarlig å fortsette

Årsaken til at mottaket måtte legge ned, var for tynt råstoffgrunnlag.

– Det må være grunnlag for lønnsom drift for å drive mottaksstasjonene, men i Vardø fikk vi ikke nok fisk til at det gikk rundt, og da så vi ingen annen utvei enn å legge ned, forklarer Barstad.

Mellom fem og seks båter leverte mellom 2000 og 3000 tonn fisk til anlegget det siste året. Det ble begrensede vekstmuligheter og tøffe vilkår i en vanskelig konkurransesituasjon.

For ett år siden åpnet Norway Seafoods nytt mottak, denne gangen i Nesseby.

– Det dekker ikke helt samme området som mottaket i Vardø gjorde, men vi har den østlige delen av Finnmark, slik at de overlapper hverandre noe, forteller han.

Fiskemottaket som tidligere huset ni ansatte står nå tomt i Kaigata i Vardø og venter på sine nye eiere. Ifølge Barstad har de forsøkt å selge bygget i nærmere ett år uten hell, men han er ikke urolig for salget, på tross av at prosessen har strukket seg ut i tid.

– Vi har ikke hatt noen forventninger verken den ene eller den andre veien når det gjelder salget. Bygget står nå der det står, og er fullt tilgjengelig for interesserte å komme og se på det, sier han til iFinnmark.