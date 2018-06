Mulig regulering av kongsneglen

Fisket etter kongsnegl kan bli underlagt reguleringer. Spørsmålet skal vurderes neste år.

Fangstene av kongsnegl har økt betydelig de siste to årene, går det fram Fiskeridirektoratets fangsttabell for datafattige bestander. Allerede i 2008 ble spørsmålet om regulering vurdert første gang, i forbindelse med at kongsnegl var et satsningsområde innenfor LUR-programmet (LUR = Lite og uutnyttede ressurser). Da var fangsten av kongsnegl 73 tonn og det ble ikke fastsatt nye reguleringer.

I 2017 ble det fanget 335 tonn kongsnegl.

- Vi foreslår derfor at det gjøres en vurdering av kongsnegl i 2019, skriver direktoratet.