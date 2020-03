Muligheter i teinefangst av reker

Der er verdier å hente i å videreutvikle norsk rekefangst. Nå utvikles nye fiskeredskap som skal gi bærekraftig og mer lønnsom fangst av dyphavsreker.

Møreforsking har sammen med Frøystad As, Visjona As og et knippe dedikerte rekefiskere satt oss fore å utvikle en teine som sørger for mer skånsom fangst av dyphavsreker (Pandalus borealis). Målet med arbeidet er å sikre god fangsteffektivitet, enkel drift om bord, stabilitet i sjø og seleksjon av undermåls reker.

- Lykkes vi med dette, legger vi grunnlag for et lønnsomt teinefiske etter reker langs Norskekysten.

Fangstmetoder

Dyphavsreke (Pandalus borealis) er utbredt i nordlige deler av Stillehavet og Atlanterhavet. Her utgjør den en viktig kommersiell ressurs. Årlig fangstes det rundt 250 tusen tonn; i all hovedsak ved hjelp av trål. I noen områder fangstes reker også med teiner, bl.a. på vest- og nordkysten av USA, hvor utviklingen av et teinefiske startet allerede på 1960-tallet. I dag har dette fiskeriet befestet seg som en viktig industri i flere områder. F.eks. er teineflåten i Gulf of Main på østkysten av USA i dag tildelt 13 % av de totale rekekvotene, men med historiske landinger opp mot 20 % av de totale rekefangstene i dette området. På 1990-tallet ble teinefisket etter reker også adoptert av kanadiske fiskere på Nova Scotia. I Chedabucto Bay, et lite område på nordsiden av Nova Scotia, fisker ti båter til sammen ca. 300 tonn reker i månedene november til april. Dette utgjør en betydelig verdiskapning for lokalsamfunnet.

Forsøk i Norge

Også i Norge har det vært gjennomført forsøk på fangst av dyphavsreker med teiner. Men man har ikke greid å oppnå kommersielt interessante volum. En av utfordringene har vært at teinene som er benyttet først og fremst er beregnet på reker som lever på grunt vann. I et nyere forsøk har man hatt bedre suksess. Med kunnskap fra det amerikanske og kanadiske fiskeriet ble det nylig gjennomført et forsøksfiske etter reker i Finnmark. Her oppnådde man snittfangster opp mot ca. 2 kg per teine. Teinen som ble benyttet fulgte kanadisk modell med noen modifiseringer av form og materialer. Det er i hovedsak samme prosjektkonsortsiet med noen nye fiskere som nå vil jobbe videre med teineutformingen.

Videre utvikling

Å fangste reker med teiner er en skånsom metode både for miljø og reker, men teinene som benyttes i dag har fortsatt noen mangler for å kunne fungere best mulig. Teinene fungerer godt i fjordene i lite strømutsatte områder. Vi har derimot sett at teinen ikke fungerer optimalt i mer strømutsatte områder og lenger ut i havet. Her må vi tenke nytt både med tanke på stabilitet og form. I tillegg har rekeoppkjøpere gitt tilbakemelding om at tilgangen til agnet i teinene bør reduseres for å sikre god kvalitet på råstoffet. Med dagens system spiser reken for mye etter at den er fanget i teinen noe som trolig gir økt andel svarte hoder. Dette gir kvalitetsforringelse både mht. smak og reduserer holdbarheten på den rå reken. Det er også behov for å videreutvikle teinen for å sikre naturlig seleksjon av rekene på bunn slik at de små rekene ikke fangstes.

Prosjektet er finansiert gjennom Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Arbeidet er allerede i gang og teinene vil først testes ut i tank før et forsøksfiske settes i gang til høsten 2020.