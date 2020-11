Mustad Autoline og Egersund Group kjøper seg opp i Honningsvåg

Egersund Group og Mustad Autoline har signert avtale om kjøp av begge Carl Stahls avdelinger, butikk og notbøteri, i Honningsvåg med overtakelse fra 1. januar.

Avdelingsleder i notbøteriet, Roy Tonny Johansen, går også inn som deleier og trer inn som daglig leder for notbøteriet. Bøteriselskapet vil også innebefatte notbøteridriften som er under etablering i Båtsfjord. Det melder Egersund Group og Mustad Autoline i en felles pressemelding.

– Godt renommè

Partene er svært fornøyd med overtakelsen.

–Carl Stahls virksomhet i Honningsvåg har et godt renomé og er en viktig aktør innen snurrevadfiske i Norge i dag. De to avdelingene, som består av 15 arbeidsplasser, skal drives videre som to selskap. Vi tilbyr alle de ansatte jobb og satser på videre vekst.

i Båtsfjord etableres som egen avdeling under bøterivirksomheten, og kommer etter hvert til å skape flere nye arbeidsplasser også i Båtsfjord.*

– Mustad Autoline er allerede godt etablert i Båtsfjord, og butikken flytter inn i nytt bygg i mars 2021 som også skal huse bøterivirksomheten i andre etasje.

Strategisk investering

Nye produksjonsfasiliteter på drøyt 2.000 kvadratmeter blir det også i Honningsvåg i løpet av andre halvår 2021.

– Dette er en strategisk viktig investering for både Egersund Group og Mustad Autoline. Bedriftene har over lengre tid hatt god dialog og vurdert samarbeid ved flere anledninger.

Det ble kjent at begge hadde planer om etablering av notbøteri i Finnmark ble det naturlig å se på et felles prosjekt.

– Vi snakker godt sammen og kompletterer hverandres kompetanse, sier Hans Mustad i Mustad Autoline og Hans Kristian Mong i Egersund Group som begge eier og driver familieeide selskaper basert på langsiktig industriell tankegang.