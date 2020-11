Mustad Autoline trapper opp på Island

Fiskeutstyrsprodusenten Mustad Autoline trapper opp virksomheten på Island og Grønland.

- For å beholde det tette samarbeidet med våre kunder og sikre den økende interessen for våre produkter, øker vi innsatsen på Island og Grønland, skriver selskapet i en pressemelding.

Lokal samarbeidspartner

Sammen med en av selskapets samarbeidspartnere etablerte utstyrsgiganten selskapet Mustad Autoline EHF i Grindavik og som er operativ fra og med 1. november.

Selskapet skal ledes av Sigurður Óli Þórleifsson som er rekruttert fra selskapet ISFELL, Mustad Autolines distributør på Island de siste fem årene. Han har ifølge pressemeldingen lang erfaring og god kunnskap om Mustad Autoline produktspekter og marked, og blir med i det nye selskapet som ansatt og deleier ved oppstart.

Strategisk trekk

- Dette er en viktig strategisk investering for Mustad Autoline. Vi rekrutterer høyt kompetente og dyktige medarbeidere, utvider produktsortimentet og får større fotfeste på Island og Grønland, to områder som vi anser som hovedmarkedene for selskapet.

Mustad Autoline har fra før etablert en rekke datterselskaper og salgskontorer og er allerede etablert i Bellingham (USA), St. Johns (Canada), Båtsfjord, Myre og Ålesund i Norge. Hovedkvarteret ligger på Gjøvik. I tilleg har Mustad et produksjonsanlegg i Latvia.