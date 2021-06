Mustad åpnet 2000 m² i Båtsfjord

Ålesund-selskapet Mustad Autoline AS har landet i Båtsfjord. I forrige uke åpnet de butikk og notbøteri på totalt 2000 kvadratmeter.

- Det var fullt hus i lange perioder. Dette har vi gledet oss til lenge, sier administrasjons- og markedsføringssjef i selskapet, Gro Tollefsrud Fjeld, til Kyst og Fjord. Havservice er Mustad Autolines butikkonsept, og har nå utsalg i Båtsfjord, Myre, Austevoll og Ålesund. Om morselskapet i første rekke konsentrerer seg om linedrift, omfatter butikkonseptet langt mer, forsikrer Tollefsrud Fjeld, som kaller konseptet en «one stop shop».

Svært fornøyde

Produktsortimentet består av Mustad Autolines egne maskiner og utstyr for autoline, men også alt utstyr til langline- og teinefiske, snurrevad, sikkerhets og redningsutstyr, tauverk, og arbeidstøy m.m.

- Vi er stolte av det vi holder på med, våre kunder og medarbeidere som hver dag utveksler kunnskap og erfaringer og som igjen bidrar til videreutvikling og tilpasninger av tilbudet. Det er deres kompetanse som til sammen viser vei og sørger for kontinuerlig utvikling, sier hun.



- Vi er svært fornøyd med det vi har fått til. Ikke minst er vi fornøyd med det godt synlige bygget sentral plassert midt i fiskerihovedstaden Båtsfjord.

Notbøteri og fryselager

De nye lokalene inne i havna et steinkast fra Båtsfjordbruket, inneholder mer enn bare butikk. Her er det lagerplass og stort fryselager for ferdigegna linestamper i første etasje, mens det i samarbeid med Egersund Group er etablert et notbøteri i andre etasje.

Med utvidelsen følger også flere arbeidsplasser. Det blir minst fire nye stillinger i forbindelse med butikkdrift og notbøteriet.

- Vi har samarbeidet godt med utbygger, lokale leverandører og kommunen, og takker alle som har vært med å bidra til å gjennomføre prosjektet, sier selskapets distrikstansvarlige for Troms og Finnmark, Svein Arne Ananiassen. Nå gleder han seg stort over satsinga lengst nord og lengst øst i landet.



- Beliggenheten er viktig og gir kundene bedre og enklere tilgang til service og forsyning. Det viktigste er at kundene får en positiv opplevelse med oss, sier Svein Arne, som konstant reiser ut og besøker kunder langs hele Finnmarkskysten.

- Vi har etablert et håndplukket og solid team i Båtsfjord som består av Raymond Holm Eriksen, Kurt Antonsen og Lena Nyheim. Sammen får vi til det meste, sier han.