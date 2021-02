Mye inn på 9 meter

Proas på Gurskøy, båtbyggeriet som brant ned for nøyaktig ett år siden, leverte forleden leppefiskbåten «Mira» til den lille øykommunen Bokn nord for Stavanger. Sjekk hva de har fått inn på 9 lengdemeter!

- Du må ikke bare se på lengden, men bredden også. Husk at 3,67 meter er det samme som på en Selfa speedsjark, sier daglig leder i Proas AS, Roy Endre Håvik.

- Hvordan får dere det til?

- Det er bare å trykke det inn.

Stort dekk

Leppefisk fanges med teine. Det betyr behov for stort dekksareal. Reder Jan Are fra Bokn har fått 16,5 kvadratmeter til disposisjon.

- Båten er spesiallagd for leppefiske. Tidligere har vi laget en 9-metring rigget for snurrevad, så det er fullt mulig å få mye ut av dette skroget, forteller Håvik.

Styrhuset har redusert bredde i forhold til standardversjonen, og er plassert litt på siden, slik at det skal være mulig å gå forbi på styrbordsida. Ute på dekk er det også plassert instrumenter og hendler, så mest mulig kan gjøres utenfra.

At båtbyggerne på Sunnmøre har jobbet trangt, er kanskje mest tydelig helt framme, der lugaren/messa nærmest bare er et hakk ned i bunnen av baugen under bakken. Sjeldent finner du færre kvadratcentimeter gulvplass foran en kokeplate.

Rustfri oppvaskkum med blandebatteri, trykkvannspumpe, induksjons- eller sprit kokeapparat og kjøleskap er noen av stikkordene du finner her nede

- Dette er i utgangspunktet en enmannsbåt. Man har den plassen man trenger, sier Håvik.

Det er også baderom om bord, med tilgang fra styrehuset, elektrisk pumpetoalett, vask med blandebatteri og dusjslange, og en 30 liters varmtvannstank med oppvarming fra motorens kjølvann.

To leppefiskbåter

Verftet på Gurskøya rett nord for Stadlandet ble rammet av en dramatisk brann natt til den 7. februar i fjor. Håvik tok umiddelbart grep, og fant raskt alternative produksjonslokaler i Leikong, 12 kilometer unna. De ansatte heiv seg rundt, rengjorde verktøy og varer, bygde om de nye lokalene og støpte gulv i produksjonshallen, før de startet på’an igjen med å bygge «Våje», det nesten ferdige nybygget som gikk med i brannen. Midt under dette arbeidet kom koronaen, men de taklet det også, og i begynnelsen av desember kunne Stig Johnsen fra Øksnes overta verftets andre forsøk på å bygge «Våje», sterkt forsinket, selvsagt, men fortsatt en spillerny båt nøyaktig som bestilt.

«Mira» er den andre av to identiske 9-meters leppefiskbåter som Proas nå har levert til Stavanger-området. Nå følger flere sjarker på drøyt 11 meter.

Fakta «Mira»:

Lengde o.a.: 8,99 m

Bredde: 3,67 m

Volum lasterom: 6,5 kbm

Dekk 485x343 cm = 16,5 m2

Diesel:2x350 l

Dybde i riss:1,47 m

Ferskvann:100 l