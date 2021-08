Mye makrell å få - flere båter på tur

– Det meldes om gode registreringer av makrell der flåten befinner seg. Det er 25 båter på feltet i dag, og flere er på vei, melder Sildesalgslaget.

Flåten har meldt inn rundt 30.000 tonn makrell på ukens fire første dager, skriver Sildesalgslaget.

Mandag beste dag

– Mandagen ble sesongens beste dag hittil med over 14 500 tonn innmeldt, tirsdagen hadde vi rundt 5 000 tonn med kuling på feltet og i går rundt 9 200 tonn da vinden spaknet litt, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Slike fangstdager hjelper godt på og vi har nå tatt rundt 113 000 tonn totalt og nærmer oss 40% av totalkvoten. Alt makrellen er tatt i norsk sone så langt i uken, rundt 65 grader nord, i følge Garvik som også vil berømme anleggene langst kysten.

Flere båter på tur

– Det er anlegg i drift fra Værøy til Egersund , det produseres makrell for fullt og de står på seint og tidlig for å ta unne fangstene, sier Garvik.

– Det er veldig positivt med de kvantumene som er tatt opp og med 25 båter på feltet i dag, og med flere på vei, så er det gode utsikter for resten av uken når det rapporteres om gode registreringer av makrell i området hvor hoveddeler av flåten befinner seg, sier Garvik