Nå er Hesjeviks levende reker på tur sørover

Lander i Oslo og Bergen i løpet av formiddagen.

En svært spennende dag for Jo Inge Hesjevik i Porsanger startet allerede klokken 0330 i natt. I dag er nemlig dagen da levende og superfrosne reker fra Porsanger skal innta hovedstaden og Bergen for alle første gang. Det bør ikke herske tvil om at Hesjevik er spent der han sitter igjen i Lakselv og venter på at tilbakemeldingen skal komme.

– Nå er de gått. Jeg er spent på om vi har truffet med innfrysingen. det er en forholdsvis kort tur de rekene skal ut på tidsmessig, men man vet aldri, sier en spent gründer på telefonen nå på morgenen. Han hadde akkurat sendt avgårde ladningen med reker med flyet.

Prøveprosjketet blir utført med hjelp av Svein Ruud. Gjennom han har rekene fra Porsanger blitt presentert for kunder som kan fisk og skalldyr. Spennende blir det også hva kundene på fisketorget i Bergen sier i ettermiddag når de får oppleve sylferske reker fra nord.

Starter på topp

– Kundene i Oslo og Bergen har et stort fokus mot råvarer av høy kvalitet. Gjennom Svein Ruud har vi greid å komme inntil de beste av de beste, forteller Jo Inge Hesjevik.

Her er de som får den første smaken av porsangerreker:

Jacobs på Holtet - Jacob's er butikkene hvor inspirasjon og matglede står i fokus.

Maschmanns er et ferskvaremarked med betjente avdelinger for kjøtt, sjømat og delikatesser samt et økologisk bakeri og en italiensk pizzeria.

Georg A Nilsen, Oslos eldste fiskeforretining, etablert i 1901. De ønsker å tilby sime kunder det beste som er på markedet av alt innen fersk fisk, ferske skalldyr, samt byens beste utvalg innen vilt.

Kunden i Bergen heter Fjellskaal Fisk & Skalldyr. De holder til på fisketorget i Bergen hvor kunder kan handle selv eller spise i deres egen restaurant. Målet deres er å servere det beste av sjømat som er tilgjengelig på markedet.