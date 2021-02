Nå er Steinar Jonassen tilbake i stolen

Steinar Jonassen er midlertidig hentet tilbake som daglig leder ved kontoret til Nordland Fylkes Fiskarlag. Han er engasjert frem til en ny daglig leder er på plass, og starter alt i dag.

Det melder Fiskarlaget i en pressemelding.

Skal finne ny leder

Steinar Jonassen ble i juni i fjor pensjonist og sluttet da som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag etter 35 år i arbeid for Nordlandsfiskerne. Nå hentes han tilbake i en overgangsperiode frem til en ny daglig leder er på plass, etter at styret og Hans Fredrik Sørdal mandag ble enige om å avslutte arbeidsforholdet.

– Vi vil gå i gang med rekrutteringsprosessen for å få på plass en ny daglig leder så snart som råd, opplyser styreleder Jan Fredriksen.

Vil helst være pensjonist

Steinar Jonassen skal primært arbeide på kontoret i Bodø sammen med lagets to øvrige ansatte, samtidig som det tilrettelegges for mulighet for hjemmekontor i Svolvær, opplyses det i pressemeldingen.

– Jeg trives godt i min nye tilværelse som pensjonist. For å avhjelpe i den situasjonen fylkesfiskarlaget er kommet i sa jeg meg likevel villig til å påta meg et tidsbegrenset engasjement som daglig leder, uttaler han til egen organisasjon.