Nå er det nok med èn koronatest for fiskeflåten

Nå er det nok at en ansatt tester en gang, og tester negativt, for å unngå karanteneplikt i arbeidstiden. Dette gjør det enklere for fiskeflåten, som dermed kan sette folk som har fått negative prøvesvar, rett ombord og i arbeid.