Nå er kvotejusteringene klare

Fiskeridirektoratet har nå foretatt justeringen og den endelige tildelingen av kvotene for 2020.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Dette gjør at det foretas en avregning ved nyttår for å sette de endelige kvotene ut fra hvordan fisket gikk året før.

Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2019 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2019 og 2020.

Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2020 slik ut:

Torsk: 324 091 tonn

Hyse: 107 375 tonn

Sei: 142 740 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2019, og 10 186 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2020.

Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 324 091 tonn torsk i 2020.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2020 (tonn)

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2020 Over-føringer på gruppenivå Over-føringer på totalkvote-nivå Justerte kvoter 2019 Trål totalt 102 994 -319 -415 102 260 Gruppekvote torsketrål 102 244 -370 -415 101 459 Gruppekvote seitrål 750 51 801 Konvensjonelle fartøygrupper totalt 217 850 -8 595 -857 208 398 Lukket gruppe: 170 422 -8 588 -666 161 168 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 40 115 -1 989 -171 37 955 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 44 127 -3 166 -180 40 781 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 41 044 349 -182 41 211 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 29 866 -2 098 -133 27 635 Ferskfiskordning lukket gruppe 15 270 -1 684 13 586 Konvensjonelle havfiskefartøy: 27 228 331 -110 27 449 Åpen gruppe: 20 200 -338 -81 19 781 Fartøy åpen gruppe 18 330 -338 -81 17 911 Ferskfiskordning åpen gruppe 1 870 1 870 Bonus levendelagring 2 500 2 500 Forskning og undervisning 933 933 Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000 7 000 Kystfiskeordningen 3 000 3 000 Totalt 334 277 -8 914 -1 272 324 091

Kvotene på hyse ble godt utnyttet i 2019, og 2 216 tonn overføres til norsk totalkvote for 2020.

Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 107 375 tonn hyse i 2020.

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2020 (tonn)

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2020 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justerte kvoter 2020 Trål totalt 39 146 -2 701 1 248 37 693 Gruppekvote torsketrål 38 396 -2 776 1 248 36 868 Gruppekvote seitrål 750 75 825 Konvensjonelle 65 362 1 634 2 035 69 031 Lukket gruppe: 48 756 2 780 1 506 53 042 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 12 994 1 146 401 14 541 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 13 406 1 123 393 14 922 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 13 896 1 142 442 15 480 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 8 460 -631 270 8 099 Konvensjonelle havfiskefartøy 11 497 -1 041 366 10 822 Åpen gruppe 5 109 -105 163 5 167 Forskning og undervisning 351 351 Rekreasjons- og ungdomsfiske 300 300 Totalt 105 159 -1 067 3 283 107 375

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2019, og 13 742 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2020.

Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 142 470 tonn sei i 2020.

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2020 (tonn)

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2020 Overføringer på gruppenivå Overføringer på totalkvotenivå Justerte kvoter 2020 Trål 56 470 -4 224 -189 52 057 Torsketrålere 45 176 -3 805 -151 41 220 Seitrålere 10 794 -419 -38 10 337 Pelagiske trålere 500 500 Not 38 155 -3 375 -128 34 652 Konvensjonelle 59 468 -5 631 -195 53 642 Lukket gruppe: 44 969 -4 314 -146 40 509 Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 11 917 1 098 -39 12 976 Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 12 852 -2 088 -40 10 724 Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 11 166 -2 139 -37 8 990 Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 9 034 -1 185 -30 7 819 Åpen gruppe 8 119 -883 -27 7 209 Konvensjonelle havfiskefartøy 6 380 -434 -22 5 924 Forskning og undervisning 139 139 Agn 250 250 Rekreasjon og ungdomsfiske 2 000 2 000 Totalt 156 482 -13 230 -512 142 740

Direktoratet skriver at de nye total- og gruppekvotene ikke framgår av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2020. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2019, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen. Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor 90 prosent av gruppekvote gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Kvoteøkningen i de enkelte fartøygrupper er som følger:

Tabell 4: Kvoteøkning i prosent torsk, hyse og sei i de ulike fartøygrupper

Fartøygrupper Torsk Hyse Sei Trålgruppen Torsketrål 10 % 16 % 11 % Seitrål 18 % 22 % 16 % Not - - 11 % Konvensjonelle fartøygrupper Lukket gruppe: Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 9 % 14 % 11 % Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 9 % 14 % 1 % Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 11 % 14 % 0 % Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 12 % 21 % 5 % Konvensjonelle havfiskefartøy: 12 % 4 % 11 %

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.