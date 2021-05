Nå kan du søke sommerjobb som fisker

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

– Sjømatnæringen er en viktig fremtidsnæring for Norge, og regjeringen er opptatt av at rekrutteringen til fiskeryrket opprettholdes og styrkes. Ungdomsfiskeordningen har som mål å gi ungdom erfaring fra yrket som fisker, og forutsetninger for å se potensialet i denne yrkesveien. Ordningen har blitt godt mottatt siden den ble innført på 90-tallet, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ingen nye krav i årets ungdomsfiske

Departementet viderefører i hovedsak reglene for ungdomsfiskeordningen fra 2020, med unntak av startdatoen for fisket etter rognkjeks. Denne er fremskyndet til 1. mai slik at perioden blir utvidet. Det er ikke innført krav til AIS for båter som deltar i fisket etter leppefisk.

Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Fakta om ungdomsfiskeordningen: