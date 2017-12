Nå kjøper Kina norsk laks

Ett år etter at forholdet mellom Kina og Norge ble normalisert, begynner også sjømateksporten å falle på plass. Nå suser laksen østover.

Foto: Dag Erlandsen

- Det har tatt tid å få implementert det nye forholdet til Kina, men nå ser vi tydelige endringer, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl, til Kyst og Fjord.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for vel tre milliarder kroner til Kina, mot 2,5 milliarder på samme tid i fjor. 169.000 tonn norsk sjømat har gått til kineserne i år, mot 132.000 tonn på samme tid i fjor.

Tar tid

Ting tar tid, og tidligere i år har sjømateksportører klaget på at opphevelsen av den kinesiske boikotten ikke har ført til noen umiddelbar virkning for eksporten. Men nå skjer det. Etter fem uker med økning i eksporten av norsk laks til Kina, er man nå på høyeste nivå på to år, ifølge tall fra Sjømatrådet. Norsk laks går til hoveddestinasjonene Beijing og Shanghai, og importørene melder om enklere importprosesser.

- Et stort og gledelig steg i retningen av normaliseringen av lakseeksport til Kina, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Venter firedobling

Men Paul T. Aandahl tror vi bare har sett begynnelsen. – Vi er fortsatt langt under normaltilstand. Nå eksporterer vi 250 tonn i måneden, normalt burde det være det firedobbelte. Vi vil se en gradvis vekst utover i 2018, sier han.

Kineserne, som er ute etter den største laksen, har imidlertid strenge veterinærkrav, som utelukker store deler av den norske lakseproduksjonen. Ifølge Aandahl er det krevende å finne lokaliteter som egner seg. – Nord-Norge har ILA, Sør-Norge har PD. Det gir en del restriksjoner.