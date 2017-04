Nå kommer registreringsplikten

Per Sandberg kommer ikke med en lovforslag om regulering av kvotene turistfisket, og fremmer i denne omgang kun forslag om registrering av fiskebedrifter.

Etter at regjeringa i høst sendte ut et høringsforslag om nye turistfiskeregler var det ventet at lovforslaget ville være klart før årets turistsesong. Regjeringens forslag skapte mye debatt, ikke minst muligheten for at utførselskvota kunne bli doblet fra 15 til 30 kilo renskåret filèt.

Dette forslaget er ikke med i lovproposisjonen som ble lagt frem før helga. Dette forslaget går kun ut på tilpasninger i loven for å kunne kreve at turistfiskebedrifter registrerer seg.

Du kan lese lovforslaget her.