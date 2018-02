Nå kommer snøkrabbereguleringen

Fiskeridirektoratet foreslår i et høringsnotat å konsesjonsregulere deltakelse i fangst av snøkrabbe, men vil foreløpig ikke lukke deltakelsen.

Foto: Arctic Wolf

Direktoratet har sendt ut et høringsbrev med forslag til hvordan snøkrabbereguleringen kan fases inn. Direktoratet presiserer at det i denne omgang ikke vil handle om en lukking av fiskeriet, men innføring av en åpen tillatelsesgruppe. Om fisket skal lukkes, vil det bli tatt stilling til på et senere tidspunkt.

Høringsfristen er satt til 2.mai 2018, og du finner høringsdokumentet her:

Høring, snøkrabberegulering.

Den nye ordningen vil ifølge høringsbrevets innledning fungere slik at alle fartøy som oppfyller visse grunnvilkår kan søke om, og få tildelt, snøkrabbetillatelse med virkning for ett kalenderår om gangen. Dette vil erstatte gjeldende dispensasjonsordning og medfører således en endring siden dispensasjonene i dag ikke gis med tidsavgrensning.