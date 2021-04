Nå må du merke hysa

Nå må du angi om du har tatt hysa utenfor eller innenfor 12-mila. Er du utenfor, beholder fisken MSC-sertifikatet. Men ikke innenfor.

Råfisklaget har laget veiledningsvideo som forteller deg hva du skal gjøre. Den finner du her.

Hektisk aktivitet

Som kjent vil norsk arktisk torsk og hyse miste MSC-godkjenninga, om ikke det skjer noe ekstraordinært de neste dagene.

MSC er en global bærekraftsstandard for sjømat, som en rekke fiskerier er sertifisert i henhold til. Gjeldende MSC-sertifisering av torsk og hyse nord for 62°N utløper i dag, 26. april 2021. Prosessen for fornying pågår, men nå endres reglene:

1) Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nautiske mil, beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (Forlenges en uke av gangen)

2) Hyse fanget innenfor 12 nautiske mil mister sertifikatet fra og med 27.04.

3) Hyse fanget utenfor 12 nautiske mil får utstedt nytt sertifikat fra og med 27.04.

- Både kjøper og fisker har ansvar for at riktig kystkode blir registrert på sluttseddel, og Råfisklaget vil gjøre etterkontroller. Dersom dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss, skriver laget.