– Nå må vel sentralisering bli en valgkampsak!

– Jeg forventer at dagens dystre befolkningsstatistikk fra SSB åpner øynene i regjeringen. Av Norges 356 kommuner, hadde 192 befolkningsnedgang. I Troms og Finnmark har folketallet gått ned med 1 143 personer. Dette er dessverre ikke overraskende når man stadig ser at det nasjonalt føres en politikk som tydelig satser på økt sentralisering.

Han etterlyser nå tiltak i hele det politiske miljøet, og ber om at man får opp øynene for at den ferske SSB-statistikken er et nytt steg i en akselererende nedbygging av distrikts-Norge og en styrking av sentrale strøk.

– Selv om dagens regjering garantert kommer til å si at deres politikk styrker alle kommuner, så kan jeg ikke forstå annet enn at også de må legge seg flate fra tallenes klokkeklare tale. Pilene peker nedover, de har pekt nedover i mange år og det er ingenting i regjeringens politiske kurs gjennom åtte år som får de til å peke oppover. Det må endring til, med en politikk som legger til rette for at det skal bo folk over hele landet og at det skal være positiv utvikling i alle kommuner, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap).

Fra 2020 til 2021 har folketallet i Troms og Finnmark blitt redusert med 1 143 personer, som tilsvarer en reduksjon på 0,5 prosent.