Nå skal de øke lønnsomheten av restråstoff for hvitfisknæringen

Det er Vesterålen Marine Olje på Myre som har fått oppdraget med å finne ut hvordan man kan skille ut leveren fra resten av ensilasjen i hvitfisknæringen i enda større grad i fremtiden.

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene. Det samme har lønnsomheten. De fleste nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet. Det skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

FHF finansierer utvikling

– Tendensen er at nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet, mens eldre fartøy ikke er det. Økt lastekapasitet og utstyr for å ta vare på restråstoffet i nye fartøy har en kostnad som skal forsvares, og det er ønskelig å finne nye anvendelser av restråstoff som gir økt verdi eller lavere kostnader. Med bakgrunn i denne problemstillingen FHF midler tidligere i år gjennom ordningen Prosjekt i Bedrift til utvikling av teknologi for ombordprosessering av restråstoff til ny og mer verdiskapende anvendelse.

Vesterålen Marine Olje skal nå i gang med å utvikle et system for utsortering og ivaretagelse av lever om bord

– I dag er det ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. En del trålere har i løpet av de siste årene investert i anlegg for ensilering av samfengt restråstoff, men da av lavverdi som ikke er egnet for humant konsum. Dette prosjektets overordnede idé er å sortere ut og ensilere leverfraksjonen, for økt råstofftilgang til tranproduksjon, uten ytterligere ressursuttak og miljøpåvirkning, skriver FHF.