Nå skal det ryddes i fjæra igjen

Om drøye to uker er det klart for årets store strandryddedugnad igjen.

Årets strandryddeuke går av stabelen 11. til 19. september, med den store Strandryddedagen 18. september som høydepunkt.

Stiftelsen Hold Norge Rent arrangerer ryddedugnaden, som også i år ventes å samle flere tusen mennesker til innsats mot forsøpling av hav og strender.

- Frivillig rydding er en folkebevegelse, og de frivillige har gjort en enestående innsats siden Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011, sier prosjektleder for opprydding hos Hold Norge Rent, Heidi Gromstad.

Ifølge folkeforskningen er det gjennomført over 21 400 ryddeaksjoner og minst 8 400 tonn søppel er ryddet langs norske strender de siste ti årene.

- Likevel er det mye søppel å finne langs norske strender, og forsøpling er fortsatt et stort problem. Derfor er det viktig med en stor mobillisering under Strandryddeuka, både blant privatpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter, sier Gromstad.

Gromstad oppfordrer dugnadsfolk om å bli kjent med Rydde, som er et digitalt verktøy for frivillig opprydding. Her kan man planlegge egne ryddeaksjoner eller finne en ryddeaksjon i nærområdet, som man kan bli med på. Rydde viser også hentepunkt for gratis ryddeutstyr og hvor frivillige kan levere avfallet etter aksjonen.