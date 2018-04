Nå skal fisken «hjem»

Fiskeprodusentene er velkjent med thailendere, men først og fremst bak kuttebordet. Nå håper Sjømatrådet å få produktene inn på deres eget marked.

Gjennom sjømatkampanjen «The incredible flavours of Norway» har det beste av norsk sjømat inntatt eksklusive shoppingsentre i Thailand, skriver Norges Sjømatråd.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia, Jon Erik Steenslid.

Voksende marked

Kampanjen er et samarbeid mellom Sjømatrådet, den thailandske importøren Thammachart Seafood og The Mall Group, som opererer de største og mest eksklusive handlesentrene i Bangkok med egne Gourmet Markets.

- Vi er svært glade for å delta i denne kampanjen sammen med ledende high-end aktører i Thailand. Det er et viktig bidrag i vårt arbeid for å posisjonere norsk sjømat som den beste i verden i et av våre raskest voksende markeder, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia, Jon Erik Steenslid.

Fileterte fersk Skrei

Flere norske sjømatprodukter hadde funnet veien til det velkjente handlesenteret Siam Paragon i Bangkok for lanseringen den 19.april, og til stor fornøyelse for publikum ble en norsk fersk Skrei på 8 kg filetert og tilberedet som smaksprøver.

«The incredible flavours of Norway» skal vise det beste av norsk fisk.

Kampanjen har som målsetting å både øke konsumet av norsk fisk og øke kjennskapen til Norge som en verdensledende sjømatnasjon. Dette ble også behørig markert ved at Thammachart Seafood, som operer flere titalls fiskedisker i både handlesentre og supermarkeder i Thailand, nå opphavsmerker sine norske sjømatprodukter med den nye «Seafood from Norway» logoen. Arrangementet ble dekket av et solid thailandsk pressekorps som representerte hele 24 ulike medier.

Vekstmarked i Øst

Thailand er et raskt voksende marked for norsk sjømat. I 2017 ble det eksportert 26 000 tonn sjømat til en verdi av 1,2 milliarder kroner til landet, en økning på 17 prosent i verdi mot året før. Norsk laks står for over en tredjedel av verdien, etterfulgt av ørret og makrell.