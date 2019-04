Nå skal fjæra ryddes igjen

Forberedelsene til vårens ryddesjau er godt i gang. Den nasjonale miljødugnaden har på få år vokst til en folkebevegelse som omfatter nå alle landets fylker.

– Over hele landet organiseres det nå hundrevis av lokale aksjoner. Titusener av mennesker ønsker å gjøre en innsats mot forsøpling i strandsonen, sier prosjektleder Fanny Pindsle i Hold Norge Rent i en pressemelding.

Hun koordinerer arbeidet med forberedelser og planlegging og håper å mobilisere flest mulig til årets ryddesjau.

Størst aktivitet blir det i uka som starter mandag 29. april, med selve Strandryddedagen lørdag 4. mai som et høydepunkt.

– I fjor var over 90000 mennesker med på vårdugnaden, men gjennom året var drøyt 140000 frivillige i sving. Totalt ble det samlet inn nesten 2800 tonn marint avfall. Både enkeltpersoner, skoler, barnehager, organisasjoner og virksomheter deltar, sier Fanny Pindsle.

Om lag 350 bedrifter var engasjert i strandryddingen i 2018. Mange av dem er også medlemmer i Hold Norge Rent, som er en ideell forening der offentlig, privat og frivillig sektor jobber sammen for felles mål.

Gir renere kyst

– Dugnadene er et viktig bidrag til en renere kyst. Samtidig er det flott at det innsamlede materialet registreres etter type og kilde. Dermed kan den forebyggende innsatsen mot marin forsøpling bli mest mulig treffsikker, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol, som driver utleie av hytter og feriehus.

Selskapet har deltatt i strandryddingen i flere år, både gjennom egne aksjoner og utsendelse av ryddepakker til folk som vil sette i gang lokale aktiviteter.

– Vi nærmer oss allerede 1000 bestillinger på slike ryddepakker til årets strandryddeuke. Det tyder på stort engasjement. I fjor delte vi ut drøyt 1500, sier Pia Buen.

Novasol engasjerer seg på lignende måte i en rekke andre europeiske land.

– Rene strender og ren natur er viktig for de friluftsopplevelsene hytteturistene ønsker seg, så det har blitt veldig naturlig for oss å delta i den internasjonale mobiliseringen som dette er en del av.

Dokumenterer funnene

Strandryddedagen har vært arrangert årlig siden 2011, og inngår i det felleseuropeiske prosjektet «Let’s Clean Up Europe».

I tillegg til innsamling og avfallsbehandling er dokumentasjon av funnene en viktig del av jobben.

– Plast utgjør en vesentlig andel. Rundt 80 prosent av materialet vi samler inn er plast, og når isopor inkluderes øker andelen til snaut 90 prosent. Nest etter personlig avfall veier søppel fra fiskeri og havbruk samt byggenæringen tungt i statistikken, sier Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Organisasjonen har opprettet en egen ryddeportal på nettsidene sine for å gjøre det enklest mulig å melde seg på til dugnad, opprette egne aksjoner og registrere funn fra innsamlet avfall.