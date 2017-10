Nå skal storkveita dumpes

Det er ikke lenger lov å ilandføre kveite på over to meter. Fangsten skal dumpes, død eller levende.

Foto: Foto: Foto: Audun Rikardsen, Norges Arktiske universitet

Vedtaket fremkommer i endringer til utøvelsesforskriften, som fastslår hvordan alle saltvannsfiskeriene skal utøves. I tillegg til å stenge et felt for kveitefiske på Sklinnabanken, kommer det nå et spesifikt forbud mot ilandføring av storkveite.

Endringene i forskriften lyder som følger:

§ 35b Spesielle begrensninger i fisket etter kveite på Sklinnabanken

Det er forbudt å fiske etter kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

66˚3`N 6˚54`Ø

65˚44`N 8˚11`Ø

65˚22`N 7˚39`Ø

65˚4`N 6˚20`Ø

65˚30`N 5˚51`Ø

§ 48 nytt sjette (siste) ledd skal lyde:

All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende.

Årsaken til forbudet er funnene av miljøgifter i stor kveite.

Les om funnene her: "Storkveita er full av gift"