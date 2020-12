Nå starter smittetilsynet i fiskeindustrien

Arbeidstilsynet er nå i gang med smittetilsynet i fiskeindustrien.

Tidligere var det kommunene som håndterte tips knyttet til korona, men nå har Arbeidstilsynet tatt over og er i gang med oppgavene. Etter en omfattende tilsynsrunde sist uke som omfatter 30 fiskeindustribedrifter har de gjort seg mange erfaringer.

Mange spørsmål

- Vi opplever at virksomhetene vi er i kontakt med i fiskeindustrien har mange spørsmål og bekymringer til oppstarten av vintertorskefisket, spesielt knyttet til innkvartering og karantene. Flere tusen arbeidere reiser til Nord-Norge i forbindelse med vinterfisket. Det gir en rekke praktiske utfordringer. Da er det viktig at arbeidsgiverne og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig, sier direktør Trude Vollheim i en pressemelding.

Hun framholder at Arbeidstilsynet den siste måneden har gjennomført mange tilsyn i overnatting og servering der de blant annet har sett på smittevernbestemmelser.

Opptatt av regelverket

- I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern. I fiskeindustrien erfarer vi at tilsyn kan være mer krevende, blant annet på grunn av innkvartering og karantene. Likevel vil vi si at det generelle inntrykket av bransjen er at de ønsker å følge regelverket og at de er vant til å jobbe med hygiene. Det er vi glade for å se, fordi et smitteutbrudd får store konsekvenser ikke bare for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, men også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.

- Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass.