Nådde egen målsetning

I det årets hvalfangst går mot slutten finnes det enkelte lyspunkter.

Foto: Dag Erlandsen

Hvalnæringas utvikling de senere år er grundig beskrevet. Færre deltakere og færre dyr skutt har vært gjennomgangsmelodien. Men i år har antallet båter ikke blitt redusert, og det kan ligge an til at det blir skutt flere dyr enn året før.

Ansvarlig for kvalomsetning i Råfisklaget, Per Rolandsen sier at 11 båter har deltatt, og at det så langt er skutt 414 dyr.

- I fjor ble det tatt 432, så jeg ser ikke bort fra at fangerne klarer å nå det tallet i løpet av uka. Det er ennå fire båter igjen, og mange av dem har gode forhold.

En av dem som er fornøyde, er Leif Ole Olavsen. De anskaffet gamle «Rowenta II» for å drive fangst, og under sitt nye navn «Åse-Karin» har båten innfridd forventningene.

- Det har gått veldig bra i år, vi er snart ved målet. Vi var stor i kjeften til å begynne med, og sa vi skulle skyte 50 kvaler. Men nå har vi nummer 49 på dekket akkurat nå, og jeg regner med at nummer 50 er på dekket før det blir kveld, sa Olavsen da Kyst og Fjord snakket med båten tirsdag formiddag.

Båten driver fangst innerst i Vestfjorden, ikke langt unna Lødingen. Værforholdene er ikke de beste for tida, men ansamlingene av kval har vært såpass gode at de ikke trenger blankstille for å finne den.

I tillegg til «Åse-Karin» er båtene «Nordfangst», «Nystrand» og «Havur» i fangst ved kysten, mens «Kato» er oppe ved Spitsbergen.

Den norske totalkvoten på vågehval er 1278, hvorav 170 skal tas ved Jan Mayen. Et uttak på drøye 400 dyr er med andre ord langt fra beskatningsmålet.