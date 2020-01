Nådde ikke silda

Dårlig vær og langt ned til silda ga et magert resultat for nvg-flåten.

Ved søndag midnatt var det ikke registret mer enn 16.5000 nvg-sild da forrige ukes sildekvantum skulle summeres.

- Dette må nok værforholdene ta mye av skylda for. Fangstforholdene har ikke vært gode, silda står dypt, vil ikke komme «i fløyt» og spesielt de som fisker med not har vanskelig for å nå i den, skriver sildesalgslaget i sin siste fangsrapport.

Registrere mye sild

Men fortsatt er det likevel gode muligheter på fiskebankene.

- Etter den infoen vi har fått er det mye sild som registres, spesielt nå sist i uken. Men værvinduene er kort så fangstingen blir ikke den store. Fisket har foregått ca. 50 - 60 n.m. nordvest av Skomvær, men vi ser tydelig at silda trekker østover. Til nå er det ikke registrert nevneverdig mengder sild i Trændjupet, noe som vi kanskje hadde forventet nå på denne nymånen, heter det i ukesoppsumeringen.

Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 9 880 tonn, trålgruppen 4 660 tonn og kyst 1 960 tonn. 12 655 tonn er fisket med trål og 3 845 tonn er tatt med not. Snittstørrelsen på silda som fiskes nordvest av Skomvær nå er fra 336 til 365 gram med et vektet snitt på 352 gram.

Av kyst sitt kvantum er knappe 700 tonn tatt i Lofoten og en liten fangst tatt noe lengre nord, for øvrig siste fangst tatt av den silda som vandret ut av Kvænangen. Størrelsen på denne silda som er tatt på kysten ligger på ca. 250 gram i snitt. Hvor silda som kom ut av Kvænangen tok veien har ingen gitt noen god forklaring på, ikke usannsynlig vandret den sørover og vil bli å blande seg med den silda som kommer inn fra Norskehavet.. Kommende uke håpes det på bedre og mer stabile værforhold og det forventes at silda begynner å vandre sørover mot gytefeltene utenfor Møre.

Makrell

Heller ikke makrellfeltene går fri «stormbyene» som periodevis hemmer også denne flåten.

12 895 tonn meldt inn denne uke og av det kommer 9 285 tonn fra utenlandske båter. Det er, for utenom de norske, deltagelse av båter fra både Danmark, Sverige, Irland og Shetland. Også denne uken er de fleste innmeldingene fra nord av Shetland, men de siste tidene kommer de fra områder som ligger mer nordvest av øygruppen.

Snittstørrelsen er fra 390 til 448 gram og med et vektet totalsnitt på 424 gram. For den norske flåten som har deltatt i dette fiske i vinter er de fleste kommet i mål med sine kvoter eller det kvantum de planla å fiske i vinter, men vi håper på flere fangster fra de utenlandske båtene.