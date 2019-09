Naboene til brannen ble evakuert

Brannmannskapet hadde onsdag kveld ennå ikke fått kontroll over brannen på den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik». Frykt for at brannen skulle nå ammoniakktanken ombord førte til evakuering av 92 beboere nær brannstedet.

– Det siste er at brannen har tatt seg opp igjen, og vi har ikke kontroll på brannen. Det jobbes nå med to alternativer. Om bord i båten er det en ammoniakktank som utgjør en bekymring for oss hvis brannen kommer ut av kontroll og vi får en ammoniakkeksplosjon, framholdt stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen, på en pressebriefing i Tromsø klokken 21.30 melder VG.

Brannen startet onsdag formiddag

Tråleren hadde da stått i brann helt siden i 11-tiden onsdag formiddag. Det har vært satt inn alt av ressurser på å slukke brannen på tråleren som ligger i Breivika havn på Tromsøya, men uten at man har klart å få kontroll med ilden. Det er brukt flere forskjellige taktikker, men uten at man har lyktes.

Alle gjort rede for etter trålerbrann

Politiet fikk melding om brannen ved 11-tida onsdag formiddag. Den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» har et mannskap på 29. Av dem ble 12 sendt til legevakta for en sjekk etter å ha inhalert røyk, men ingen er meldt skadet.

Se direkte-TV fra brannstedet