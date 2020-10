Nær halvparten av kontrollerte redskaper er ulovlige

- Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet er viktig for å forebygge ulovlig fiske. Tallene viser at det fortsatt er altfor mange som driver ulovlig, og det er veldig synd. Vi ønsker en solid og bærekraftig forvaltning av ressursene våre slik at de kommer alle til gode. Da er det viktig at regelverket etterleves og at ulovlig fangst blir stoppet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Totalt har Fiskeridirektoratet per midten av oktober utført i underkant av 1500 redskapskontroller, 966 i fritidsfisket og 472 i yrkesfisket. Kontroller utført og eventuelle reaksjoner gitt av Kystvakten, politiet og Statens Naturoppsyn kommer i tillegg til kontrollene som Fiskeridirektoratet gjennomfører. I noen større kontrollaksjoner er det også et samarbeid mellom de ulike kontrolletatene. - Hummeren er en ettertraktet, men sårbar bestand. Kontrollene viser et relativt høyt antall reaksjoner i forhold til antall kontroller. Det viser at målrettet kontroll er viktig, og at tilstedeværelse på sjøen er avgjørende for å kunne drive effektiv kontroll av redskap, spesielt i fritidsfisket, sier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg. De fleste kontrollene er utført i Sør-Norge fra grensen mot Sverige til Stad. De fleste redskapskontrollene på kysten er utført av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste som har vært fullt operativ til tross for restriksjoner knyttet til korona-situasjonen. Sjøtjenesten har hatt oppsynsfartøyene «Eir» og «Rind» i Sør-Norge fram til midten av oktober. Flest redskapskontroller er utført i forkant av hummersesongen med 310 kontroller i august og 197 i september.