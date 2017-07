Nærmer seg 30 kroner kiloen

Torskeprisene nærmer seg 30 kroner kiloen. Sist uke ble det i snitt betalt kroner 28.17,- for sløyd torsk uten hode i Vest-Finnmark.

Nå har prisutviklingen en klar sammenheng med tilgangen på torsk. Derfor har prisene skutt i været etter at de fleste har gjort seg ferdig med kvotene. Nå er det i all hovedsak trålerne som lander torsk - til priser man må tilbake til 2008 for å finne maken til.

Norges Råfisklags prisbarometer

Samtidig viser den siste råfisklagsrapporten at det meste av av omsetningen sist uke, kom etter leveranser av fryst fisk, totalt 82,5 mill kroner av en samlet omsetning på 166 millioner kroner. Torsken stod alene for 3.250 tonn til verdi 62,5 mill kroner. Dette kvantumet besto av 2.790 tonn fra 15 trålere og 420 tonn fra to autolinebåter. I tillegg var det mindre kvanta fryst torsk fra en garnbåt og fire snurrevadbåter.