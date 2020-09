Naturlig med eget samisk fartøyvernsenter

Senterpartiets sametingsgruppe med støtte fra de andre i posisjonen, har fått til et vedtak i plenum som støtter fartøyvern. Det er masse historier tilknyttet båtbygging og bruken av disse båtene. Selv om det som er vedtatt, bare er et prinsipprogram, er vi glad for at det er bred enighet i sametinget. Det betyr at det vil bli satt fokus på samisk båtbygging og historien rundt samiske fartøy.

Vi håper dette kan ende opp i et eget samisk fartøyvernsenter lik de andre som finnes i dag. Et senter som verner om samiske fartøy, båtbyggertradisjoner og byggverk knyttet til samiske båtbruk. Et slikt senter kan for eksempel være et samarbeid mellom flere områder, som for eksempel sjøsamisk senter i Porsanger og det planlagte elvesamiske sentret i Tana.

Den nordligste fartøyvernsentret i dag ligger i Gratangen og får tilskudd fra riksantikvaren. Det finnes 3 fartøyvernsentre i Norge og selv om disse tar for seg fartøy innen all maritim kultur, er det allikevel naturlig å ha et eget samisk fartøyvernsenter. I prinsipprogrammet sier man nå at sametinget skal jobbe aktivt for å ta vare på båtbyggertradisjoner, kompetanse og verne om fartøy fra samiske områder som eksisterer i dag.

Desamiske båtbyggertradisjonene har fått lite oppmerksomhet. I tidligere generasjoner var det mange båtbyggere i sjøsamiske og elvesamiske bygder, og det var i mange samfunn ansett som en ærefull oppgave å bygge båter. Overalt ble det bygget båter og det ble bygget båter for all slags bruk. Det ble bygget store fartøy for bruk ute på kysten, det ble bygget mindre for bruk inne på fjordene og det ble bygget elvebåter. Det finnes til og med dokumenterte samiske båtbyggertradisjoner helt tilbake til vikingsagaene, der samene var anerkjente båtbyggere blant vikinghøvdingene.

Det er mye historie i fartøy og det er viktig å løfte dette frem og verne om samiske båtbyggertradisjoner. Båtbyggerhistorien forteller mye om hvor og hvordan folk levde opp gjennom tidene. Vi i Senterpartiets sametingsgruppe er glad for at Sametinget nå skal sette fokus på samisk fartøyhistorie og være med og jobbe for satsning på fartøyvern.

Senterpartiets sametingsgruppe

Tor Mikkola