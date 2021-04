Navnet på den omkomne fra «Fugløybuen» er frigitt

Det kan se ut som at det var deler av en kran som falt ned og forårsaket dødsfallet som ble meldt natt til søndag utenfor Rebbenesøya i Troms.

Det var 22 år gamle Thomas-Andre Slettbakk Fagerli som omkom på fiskefatrøyet utenfor Rebbenesøya i Tromsø og Karlsøy kommune. Det opplyser Troms politidistrikt. Avdøde var 22 år gammel, og hjemmehørende i Meløy kommune. Han var om bord på fiskebåten «Fugløybuen», som del av et mannskap på fire personer.

I en pressemelding skriver politiet at avdøde ble fraktet inn med redningshelikopter til UNN i Tromsø. Båten vil ankomme Tromsø i løpet av dagen, og Troms politidistrikt etterforsker saken videre på vanlig måte. Foreløpige undersøkelser tyder på at ulykken har sammenheng med at deler av en kran er falt ned, men detaljer rundt hendelsen må etterforskes nærmere. KV Nordkapp har bistått politiet i de undersøkelsene som ble gjort om bord. Sjøfartsdirektoratet og Statens havarikommisjon for transport er varslet om hendelsen.